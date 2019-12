Ryan Reynolds protagoniza la nueva entrega de Netflix que llega a la plataforma este viernes

Escuadrón 6, la nueva entrega de Netflix, llegará a la plataforma este viernes 13, y está protagonizada por Ryan Reynolds.

La película cuenta la historia de 6 "héroes" de distintos lugares del mundo que intentan cambiar su futuro, eliminando su pasado, en un proceso liderado por Reynolds.

"¿Qué es lo mejor de estar muerto? No es escaparte de tu jefe, tu ex, ni eliminar tus antecedentes penales. Lo mejor de estar muerto... es la libertad. La libertad de luchar contra la injusticia y la maldad que acechan nuestro mundo sin que nada ni nadie te detenga ni te diga que no", dice la sinopsis del largometraje.

La cinta cuenta además con la participación de Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel García-Rulfo, Ben Hardy, Lior Raz, Payman Maadi y Dave Franco.