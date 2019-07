Rosalía y Travis Scott ¿Una posible colaboración?

La cantante española, Rosalía, luego de sus varias polémicas acerca de la piel de zorro que usaba en sus trajes, subió una fotografía a su Instagram junto al rapero estadounidense Travis Scott.

La publicación no cuenta con descripción, pero eso no bastó para sumar casi un millón de me gusta.

La fotografía sembró la duda sobre una posible colaboración con el rapero y no sería raro, dado el éxito que ha tenido su pasado featuring con J. Balvin "Con Altura".

La cantante española sigue de gira promocionando su disco "El Mal Querer"; además, hace poco lanzó su primera canción en catalán "Fucking Money Man.