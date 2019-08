Ronald Fuentes analizó la situación de Universidad de Chile: 'La U no está jugando para ganar'

El ex jugador y ex gerente deportivo de Universidad de Chile, además de nuevo panelista de "Los Tenores" en Radio ADN, Ronald Fuentes, dio su opinión sobre la situación que vive el club, en entrevista con Ciudadano ADN.

Una situación que "está horrible", según enfatizó. "Pueden haber miles de explicaciones, pero la realidad es lo que muestra el equipo en el campo de juego. Los rivales le han perdido el respeto. Es un momento complicado donde las cosas no resultan, y no sé si el refuerzo vaya a solucionar eso”.

Según él, la solución no pasa por recursos. "Sigue siendo más importante que la plata el tema futbolístico, y es ahí donde la U está al debe", agregó.

En su último periodo a cargo de la gerencia deportiva, explicó, Fuentes estuvo a cargo de "ver algunos jugadores, hacerle extensión de contrato a los que seguían y encontrarles club a los que tenían condiciones pero no iban a estar en el plantel", añadiendo que "no tuve nada que ver con las contrataciones para este periodo 2019".

Consultado si el descenso es una realidad para el club, Fuentes expresó que "sin duda". "No estoy en la interna pero me imagino que están conversando eso. Estarían cometiendo un error muy grande si piensan en ganar tres o cuatro partidos seguidos, la U si bien viene sumando está en los últimos lugares y la desconfianza está en lo futbolístico. La U no está jugando para ganar", consignó.

Fuentes también tuvo palabras para el conflicto que lo enfrentó al exDT de Universidad de Chile, Guillermo Hoyos ("él empezó a ver fantasmas donde no los habían"), y para el paso de Frank Kudelka a cargo del club azul ("hubo dos grandes errores: no haber esperado que su proceso terminara, y la llegada de Arias que trajo problemas en el plantel, muchos jugadores no confiaban en él y eso se vio reflejado en el juego").

"Las decisiones apresuradas no dan resultado en el corto plazo", recalcó Fuentes. "Aquí lo importante es que llegue alguien que pueda sacar rendimiento y dar algo diferente de los técnicos que han habido", agregó, evaluando el potencial futuro del club, para el que han sonado nombres como Pablo Guede y Jorge Pellicer en la dirección técnica.

"En Chile los técnicos nacionales tienen menos piso que los extranjeros. Pierden tres partidos y se van. Los extranjeros seis o siete, y tienen oportunidades", indicó, cosa que para él podría deberse a que "hay técnicos que manejan muy bien la parte lingüística, mientras los chilenos nos conformamos con estar, y sentir que por ser chilenos tenemos más plus cuando es todo lo contrario".

Ahora, ya alejado de Universidad de Chile ("ya cumplí mi ciclo, fueron 17 años en total, hay que buscar otros horizontes") Fuentes está concentrado en su trabajo como panelista de "Los Tenores" en Radio ADN. "Me he sentido muy cómodo, se habla de fútbol que es lo que me interesa".