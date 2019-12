Rodrigo Jordan y nuevo pacto social: 'Aunque hagamos todo, no hay garantía de terminar la protesta'

Una de las voces que ha destacado en medio de este estallido social es la de Rodrigo Jordan, presidente de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que agrupa a 220 organizaciones de la sociedad civil.

En entrevista con Ciudadano ADN, Jordan contó sobre el "nuevo pacto social" que están promulgando, y que surgió como necesidad a partir de la explosión social del 18 de octubre. "Armamos una mesa que se llama 'nuevo pacto social' con 10 redes de redes, sumando 900 organizaciones de la sociedad civil", contó, puntualizando que su importancia radica en que "a pesar de que han pasado casi 50 días, no se ha escuchado a la sociedad civil".

"Esta es una crisis de Estado, no de este Gobierno", puntualizó el ingeniero y montañista. "Hemos fallado todos". Según contó, en Chile existen entre 400.000 y 500.000 personas que no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. "Son pobres extremos. Y hay recursos, capacidad humana, conocimientos para que eso no ocurra".

Para Jordan, el plan de reactivación económica anunciado por el gobierno, donde la inversión pública ascenderá a 5.500 millones de dólares en 2020 "está bien, pero es solo para apalear esta crisis, no hay nada estructural. No veo la intención de trabajar con las pensiones, con la educación, con la salud". Por eso, piensa que "la calma de estos días la veo como relativa calma, no como apaciguamiento. Un 70% dice que las movilizaciones tienen que seguir porque no hay un cambio estructural a estos problemas".

El dirigente insistió en que "falta generosidad de todas partes. Aquí de verdad hay un riesgo de perder la democracia. Si no hacemos una agenda social profunda, contundente, va a ser muy difícil apaciguar esto”, agregando que "aunque hagamos todo eso, no hay garantías de que terminen las protestas en la calle".

Una movilización social que, según él, es "un fenómeno de este siglo, con códigos que no entendemos. El fenómeno de Las tesis estuvo en todas partes del mundo y ningún periódico cubría eso". Esa falta de sintonía entre las elites y la ciudadanía movilizada que se traduce en sorpresas en el área política: "Me impresiona la aparición de Parisi como candidato presidencial, y eso es solo redes sociales. Twitter es bien violento".

La violencia, en tanto, "está en las calles pero también en nuestra acción". Jordán contó que "el otro día me decía un chiquillo de tercero medio, que tuvo un intento de suicidio y no tiene clases desde mayo, 'yo estoy en primera línea en contra de los carabineros y no les tengo miedo'. Solucionar eso es muy estructural".

Enfatizando que "no avalo la violencia pero trato de comprender de dónde surge", Jordan observa que muchos jóvenes "han encontrado en estas manifestaciones un encuentro con el otro, porque están abandonados por la sociedad completa. No hay organizaciones intermedias, no está la Iglesia, la familia está destruida, no hay escuela. En la protesta se encuentran con iguales y se producen niveles de afecto".

Y desde el mundo de las organizaciones civiles, que "tenemos un respaldo ciudadano bastante relevante" insistió que "estamos disponibles" para buscar una solución, y aplaude el plebiscito ciudadano que varias municipalidades tienen programado para el próximo 15 de diciembre, que busca conocer la opinión de las personas sobre, entre otros dilemas, la priorización de las demandas sociales. "La gente no es lesa, entiende que no se puede hacer todo de una. El Everest no se sube de la noche a la mañana", expresó.

"Ojalá que vaya mucha gente a votar, es la expresión máxima de escucha de la ciudadanía. Cuando uno conversa con los chiquillos, no es que estén ajenos, pero dicen por qué tenemos que esperar dos años más cuando tengo el CAE encima, cuando mi mamá gana el sueldo mínimo no tengo acceso a la salud", expresó. Por eso, insistió, "hay que preguntarle a la gallada. Quién dijo que nosotros sabemos".