Rocío Marengo reveló sus más grandes sueños: Quiere casarse y ser madre

Este martes, Rocío Marengo utilizó su espacio en Viva la Pipol para referirse a su actual situación sentimental, la maternidad y el matrimonio, sorprendiendo a varios con su testimonio.

Primero que todo, la trasandina contó que "me gustaría casarme, tener hijos, tener mi familia tradicional, pero no se me da. Parece que en esta vida no me va a tocar eso. Es terrible lo que estoy reconociendo".

Respecto a los motivos que tiene para pensar así, la exchica reality explicó que es bastante indepentiende y que está muy segura que el problema es ella: "Creo que soy yo. Cuando yo era más chica apaullé mucho a los hombres. Fui tan independiente, viajaba de Argentina a Chile, y no llegaba a tener una relación. Y cuando eran chicos para algo serio, creo que yo en el fondo los alejaba".

Tras revelar eso, Rocío habló de su actual relación con Eduardo Fort, con quien lleva un poco más de cinco años de relación. "Tenemos una relación normal, de hace cinco años, pero a él no le gusta estar expuesto. Yo lo elijo a él, como él también acepta otra cosas mías y nos aceptamos como somos. Yo entiendo que no le gusta estar expuesto… Vamos a comer, conozco a los hijos, que me llevo increíble", comentó.

Sin embargo, Marengo no ha logrado formalizar las cosas, pues no me ha pedido matrimonio. No tocamos esos temas". Tras esto, Felipe Vial le preguntó que por qué no era ella quien se lo pedía a él. Sobre esto, la argentina respondió: "Lo hice y me dijo que no… No lo cuento porque me da verguënza".