Rocío Marengo quiere irse a Argentina por 'miedo' a la crisis chilena

Rocío Marengo, quien se encuentra trabajando en Chile en el matinal Viva la Pipol, confesó que quería dejar el país y volver a Argentina por miedo a la crisis actual que existe acá.

En contacto con Intrusos de Argentina, la exchica reality comentó que "estoy emocionada. Me emocioné al escucharlos… Hace cuatro días que fue el toque de queda y al estar sola fue difícil. No quería asustar a mi familia, pero a la vez están todos enterados de lo que está pasando acá".

En esa línea explicó que ha sido muy duro para ella todo lo que está sucediendo el país y que incluso no ha podido descansar.

"Todavía no se sabe nada. Ayer habló el presidente (por Sebastián Piñera​) y parecía que iba a estar todo más tranquilo. Pero hoy siguen las manifestaciones. Fue muy duro todo lo que se vivió acá", aseguró.

"Por el miedo no quería salir. Estaba en mi casa sola y me fui a la de una amiga, me sentía más protegida. Pero ni dormí. '¿Hasta dónde va a llegar esto?' '¿Quién va a frenar todo esto?'", agregó preocupada.

Es más, Marengo reveló que está esperando que su vuelo a Buenos Aires se haga efectivo para ver si regresa o no a Chile. "Vivir estos días acá es difícil. Yo escuché ruidos de balas, la sirena de bomberos, helicópteros… Uno quiere estar con la familia. Voy a aprovechar a estar en la Argentina y día a día iré viendo si regreso", concluyó.