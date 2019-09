Rocío Marengo confesó que estuvo muy enamorada de Felipe Camiroaga en No Culpes a la Noche

Rocío Marengo visitó este jueves No Culpes a la Noche, donde reveló que estuvo muy enamorada de Felipe Camiroaga.

En esa línea, la argentina expresó que "entro al canal (TVN) y revivo todos esos momentos en que lo pasamos 're' bien. Es un generoso, amoroso, lindo, único".

Pese a que fue un breve romance, Marengo contó que "fue poquito pero sí teníamos una relación de amistad más que de pareja o de lo que pudo haber pasado. No fue mucho, pero fue lindo. Teníamos una linda relación de confianza".

Sobre su fallecimiento, en septiembre de 2011, la exchica reality comentó que "yo no lo creía (…) De hecho, fue el primer golpe que tuve fuerte. Me costó muchísimo. Yo creía que era un cuento y que iba a aparecer como un héroe. Entonces todos iban a contar el final, que apareció Felipe y todos los chicos y chicas que lamentablemente fallecieron".

"Yo hasta el día de hoy no lo puedo entender. Veo esas imágenes y para mí fue ayer. Dejó un lugar que nadie va a ocupar, inmenso, un lugar gigante. No sé si algún día tendré una explicación, pero hasta el momento no puedo creer que a él le haya pasado una cosa de esas", agregó.

Tras ocurrido el accidente, la trasandina lamentó no haberse de su amigo, ya que en ese momento estaba en su país.

"En ese momento estaba tan mal y veía a todo Chile sufrir, yo estaba en Argentina, y lo único que quería era estar con la gente que sufría, el público normal que lo veía desde la casa. Y no fui porque quizás en ese momento también uno dice 'capaz que piensen que uno se quiere colgar'. Hubiera deseado estar con la gente, prendiendo las velas que estaban en la calle", sentenció.