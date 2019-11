Roberto Márquez y Nano Stern contaron detalles de la nueva versión de 'El derecho de vivir en paz'

"La música se convirtió en un puñal de resistencia y esperanza", expresó Nano Stern, quien junto a Roberto Márquez representó -en entrevista con Ciudadano ADN- al grupo de músicos y músicas chilenos que reinterpretó, en una conmovedora versión que rápidamente se viralizó por redes sociales, "El derecho de vivir en paz", el clásico de Víctor Jara que ha cobrado nueva vida en el contexto del estallido social chileno.

"Fue muy espontáneo, no hubo ni que conversarlo. Nos reunimos en un WhatsApp, dijimos 'grabemos', y bueno, ahí está", contó Stern sobre la forma en que los músicos locales -cerca de 200- se organizaron en lo que terminó siendo esta grabación. "En ese WhatsApp estaba desde la Mon (Laferte) hasta una cantora de una población", agregó Márquez.

Según contó Stern, "la Eli Morris propuso adaptar la letra, hizo una propuesta" y la presentó a la Fundación Víctor Jara. Una iniciativa luego de la cual "afloró el colectivo, que se había visto un poco amenazado por quién tiene más likes, más seguidores y la cacha de la espada. Puras estupideces. Hacen falta que pasen cosas tan dolorosas para que digamos 'cortemos el hueveo'".

El líder de Illapu, en tanto, reflexionó sobre la crisis social y política que ha derivado en graves actos de violencia por parte de las instituciones uniformadas. "Me parece increíble volver a vivir escenas que alguna vez dijimos nunca más, con Fuerzas Armadas que no han sido democratizadas. Estamos hablando de desaparecidos, de torturas, de muertes. Es terrible", comentó con pesar. Sin embargo, también señaló que "los jóvenes me maravillan, me he empapado de eso, no olvidemos que los secundarios, al igual que en la Revolución Pinguina del 2006, empezaron esto".

Márquez prosiguió: "La gran lucha que se dio por botar la dictadura, esa esperanza que yo vi en las caras, la vi hoy en las manifestaciones". Sin embargo, expresó, "después esos sueños fueron traicionados por la clase política. Si se llevó el Congreso a Valparaíso fue para alejarlo del pueblo. Todo eso es un modelo instituido y por mentes muy perversas, y la clase política cayó en el juego, muchos son parte de los directorios de las empresas que regalaron a precio de huevo".

Stern, por su parte, enfatizó que "el señor Sebastián Piñera no tiene la legitimidad necesaria para ser presidente hoy. Tiene las manos manchadas con sangre. Él es el responsable político, el lanzó a las Fuerzas Armadas a la calle", ejemplificando las consecuencias de esa decisión: "Ayer en Lo Hermida vi una escena que me partió el corazón: dos niñitas jugando a escaparse de los pacos".

A la hora de valorar las manifestaciones populares, Stern contó que "yo estuve en Plaza Italia y fue una sensación muy épica pero muy triste, no hay que dejar que nos gane lo primero: hay muertos. Tiene que haber cambios profundos y, mientras no los haya, el pueblo chileno no va a dejar de manifestarse".

Márquez finalizó comentando que "ahora dicen que todos los políticos tienen la culpa, pero muchas veces se trataron de hacer leyes para cambiar esto pero los quórum, la derecha, la Democracia Cristiana, no dejaron pasar nada. La bancada de la UDI, que son los herederos de Pinochet, están parando todo lo que quieren parar", y haciendo un llamado a "democratizar las Fuerzas Armadas", porque "no es posible que salgan los pacos a disparar. Los mismos que están armados son parte de nuestro pueblo, puede ser el hermano, el vecino, el compañero".