Roberto Cox sobre críticas por debut como conductor en CHV: 'El clasismo se da para los dos lados'

El periodista Roberto Cox respondió a las críticas en redes sociales por su debut como conductor de CHV Noticias.

"Dicen que llegué a CHV 'apitutado' por ser de apellido Cox y venir de colegio particular, pero yo llevo años trabajando", explicó el comunicador en conversación con Publimetro.

"Soy periodista desde 2005, fui corresponsal de TVN y Canal 13 durante 9 años, hice un documental en argentina sobre los orígenes de Jorge Sampaoli, trabajé un año en Rusia y estuve un año y medio en Barcelona", detalló.

"Por eso, cuando dicen 'este no ha hecho nada' me da lata responderles. Cada uno sabe los méritos que tiene", expresó.

Cox se incorporó en marzo al equipo de prensa de CHV y hoy lidera el noticiero, rol que anteriormente ocupaba Iván Núñez. En su debut, el espacio promedió 10,6 puntos de rating y un peak de 15 puntos, alcanzando el segundo lugar de sintonía.

"Lo que se diga en Twitter, mmmm, esa es una red social que se presta para la crítica fácil, sin mucho sustento, donde se arman estereotipos y la gente empieza a repetir un concepto que el nicho twittero termina por creer. Pero, en realidad, el verdadero termómetro en cuanto a lo que uno hace está en la calle, y ahí nunca he tenido algún episodio desagradable. Por el contrario, sólo recibo muestras de cariño", afirmó.

Crítica a los chilenos

Hasta diciembre pasado Roberto Cox vivía en Barcelona y, según confesó, "no tenía intenciones de volver a Chile". ¿La razón?: "desde muy chico me costó mucho lidiar con el clasismo, el arribismo y lo chaqueteros que son los chilenos. En España, la sociedad ha superado todos estos prejuicios y me costaba la idea de volver por eso", sostuvo.

Sin embargo, cuando se abrieron las puertas laborales para retornar al país, aceptó y aseguró no estar arrepentido.

"Decidí volver para aportar mi grano de arena para terminar con eso, porque el clasismo se da para los dos lados, y en ambos sentidos es igual de fuerte", concluyó.