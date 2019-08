Roberto Cox se disculpó por comentario machista de hace siete años

El periodista Roberto Cox, nuevo conductor de CHV Noticias, se disculpó por un comentario que hizo en 2012, el que fue viralizado ahora y por el que ha sido catalogado como "machista".

En el antiguo tuit dice "díganme machista, pero que una mujer comente un partido es como que un hombre haga un programa de costura en Utilísima".

Tras salir a la luz aquellas palabras, los mensajes negativos se tomaron su cuenta de Twitter, por lo que el comunicador se refirió a sus dichos.

"Absolutamente nada justifica la tremendísima estupidez de este tuit de hace 7 años. No representa mi pensamiento ni quién soy como persona. Pido disculpas a quienes se hayan visto ofendidos(as), especialmente a todas las mujeres con quienes compartimos la pasión por el fútbol", aseguró.

Concluyendo que "siempre he creído en la igualdad del hombre y la mujer. Así he sido educado desde pequeño. La estupidez de aquel tuit no responde a lo que fui y soy como persona. Un desafortunado comentario que no me representa".