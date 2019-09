Robert Pattinson reveló cómo fue ponerse el traje de Batman: En cuanto lo vistes te sientes poderoso

Durante una entrevista con la revista Variety, Robert Pattinson habló de cómo se siente al convertirse en la principal figura del Universo DC, Batman, revelando algunos detalles del uniforme del personaje.

"Es la cosa más loca que he hecho durante mi carrera en el cine", comentó sobre el "bati-traje". Recuerdo haberle dicho a Matt (Reeves, director): '¡Parece que esto me va a cambiar la vida!'. Y él me respondió: '¡Espero que lo haga! ¡Llevas puesto el traje de Batman!'".

La impresión de Robert Pattinson tras convertirse en el Señor de la Noche tiene sus matices. "En cuanto lo vistes te hace sentir poderoso", comentó, agregando que "eso es alucinante, porque meterse en él es increíblemente difícil, así que el ritual de ponértelo es bastante humillante: tienes a cinco personas intentando embutirte en él".

Eso sí, aseguró que "una vez que lo llevas es como 'Sí, me siento fuerte, me siento duro, a pesar de que tuve que tener a alguien apretando mi trasero en las piernas'".

El ponerse el traje significó un cambio en la manera que Pattinson había imaginado que interpretaría al personaje, ya que tuvo que ajustar sus movimientos al látex sobre su cuerpo. "Estás tratando de pensar la manera de balancearte, cómo traer algo nuevo a eso y no asustar a la gente y trabajar en los confines del traje", contó.