Roban celular a director de Chrono Trigger en su visita a Chile

携帯盗難の届けに警察へ。こちらは司法警察と組織が分かれていて国家憲兵カラベローネスというらしい。 届出書類は水曜以降に検事の許可が降りてからの受領と言われる。 木曜の帰国に間に合うか!?