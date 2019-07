Rihanna no vino a ver el eclipse: fue vista en un estadio en Inglaterra

Mucho se ha especulado sobre las estrellas que arribaron a Chile para disfrutar en primera fila del eclipse total de sol en el norte del país.

Una de las más nombradas fue Rihanna, quien, según se aseguró en redes sociales, llegó a disfrutar del fenómeno astronómico, hecho que disparó su nombre en las búsquedas en Google.

Pero los hechos son los hechos y, también a través de redes sociales, se han podido ver imágenes de la intérprete de Barbados disfrutando de un partido del mundial de cricket en Inglaterra.

"Mira quién está en el #SLvWI", escribió la International Cricket Council en su cuenta de Twitter, echando por tierra las aspiraciones de sus fans chilenos.

Look who's at #SLvWI to Rally 'round the West Indies!



Watch out for @rihanna's new single, Shut Up And Cover Drive 😉🎶 #CWC19 | #MenInMaroon pic.twitter.com/cou1V0P7Zj