Ricardo Martínez revisó el soundtrack de la nueva película de Quentin Tarantino

Casi tan esperadas y comentadas como las películas de Quentin Tarantino son sus extensas bandas sonoras asociadas, muchas veces compuestas por olvidados éxitos. Por eso, Ricardo Martínez dedicó una nueva columna de "Letra y música" en Ciudadano ADN a las canciones que formarán parte de "Érase una vez en Hollywood", su novena película, que tiene fecha de estreno en Chile para el próximo 22 de agosto.

"Tarantino es muy busquilla para dar con hits freaks, todas las canciones tienen un punch", comentó Martínez, agregando que su cine "tiene la gracia de que es un meta-cine, que habla de cine de forma implícita y explícita. Tarantino es parte de una generación de cineastas de los 90 muy autoconscientes del cine. Entonces, una película sobre cine tiene que ser una cuestión donde tira todos los petardos a jugar".

"Érase una vez en Hollywood" cuenta la historia de un actor de televisión (Leonardo DiCaprio) y su doble de riesgo (Brad Pitt), que intentan dar el salto a la pantalla grande, en un Hollywood teñido por el asesinato de la actriz Sharon Tate (Margot Robbie) por seguidores de la secta de Charles Manson. En ese contexto, surgen éxitos -y otros no tanto- de la época como "Hush" de Deep Purple, "Hungry" de Paul Revere & The Raiders, "Mrs. Robinson" de Simon & Garfunkel, "You keep me hangin’ on" de Vanilla Fudge, "California dreamin'" en su versión de José Feliciano, "Hey little girl" de Dee Clark, y la muy difundida "Bring a little lovin'" de los españoles Los Bravos, que fue conocida en Latinoamérica por su noventera reversión a cargo de Ricky Martin.

El responsable de "Pulp Fiction" y "Kill Bill" elige sus canciones "muy meticulosamente, y así llega a hits medios olvidados. Algunos cineastas van siempre con la sandía calada. Pero Tarantino siempre te sorprende", comentó Martínez.

"El lingüista Roland Barthes decía que cuando se conectan dos elementos, como imagen y texto, hay dos formas: anclaje, que es reforzar lo que se te está comunicando, o relevo, que es que uno haga una cosa distinta al otro. Tarantino, cuando mezcla imagen y música, juega con los dos sistemas", finalizó el autor del recientemente lanzado libro “Clásicos AM: una historia sentimental de Latinoamérica”.