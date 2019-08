Rey Mysterio se descartó de SummerSlam, pero anunció que su carrera continuará al menos tres años

"Si hay un público frente al cual me gusta luchar es el chileno. Son muy conocedores de lucha libre. Es una ovación y emoción increíble". Así recuerda su paso por Chile Rey Mysterio, la superestrella de WWE que conversó en exclusiva con ADN adelantando el live event del próximo 5 de septiembre, en donde lamentablemente no estará presente.

El luchador mexicano aseguró que le gustaría enfrentarse a Andrade en Santiago, tal como el año pasado, afirmando que sería para "darle al público chileno lo que se merece". Además se mostró dispuesto a aceptar un desafío de máscara vs cabellera -tal como lo propuso Andrade en conversación con nuestro medio.

"Ahora Andrade no tiene nada que me pueda llamar la atención por oro, por lo que lo más interesante sería una lucha de máscara contra cabellera lo cual yo aceptaría", dijo Rey Mysterior a ADN.

SUMMERSLAM ES ESTE DOMINGO

Sobre SummerSlam, Mysterio se descarta por completo. "Es el segundo evento más grande del año. Perdí mi oportunidad y por lo tanto yo me descarto de ese PPV, pero luego no me descarto para luchar y ganarme una oportunidad por el campeontato de los Estados Unidos (...), tranquilo no estoy, pero soy realista y cuando tuve la oportunidad de ingresar al evento, no pude lograr lo que yo quise. La oportunidad se me fue de las manos. Soy hombre, sé aceptar y sé hacerme para atrás cuando no me toca".

Sin embargo su futuro sigue siendo alentador en WWE. Según dijo a ADN, "ahora que regresé a esta empresa mi agenda de trabajo ha tenido un gran cambio. Me ha permitido tener una trayectoria más larga. Al ritmo que voy, siento que puedo luchar al menos 3 años más porque no estoy luchando todos los días. Voy a cumplir 45 años en diciembre y me gustaría luchar no más allá de los 50".