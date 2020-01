Revisa los memes que dejó la hilarante presentación de la 'Belenaza' en el Festival de Las Condes

Belén Mora, más conocida "La Belenaza", se presentó este viernes en el Festival de Las Condes donde compartió escenario con CNCO, Paloma Mami y José Luis "Puma" Rodríguez.

Su rutina estuvo marcada por sus comentarios relacionados al momento actual que atraviesa Chile, además de hacer chistes que comparaban a su generación con los jóvenes actuales.

En relación a estos últimos, la integrante de MCC dijo que los admiraba por ser los protagonistas de los cambios sociales actuales.

Si bien el público presente en Las Condes alabó y aplaudió la rutina de Belén Mora, en redes sociales la cosa fue más pareja, dado que hubo tanto felicitaciones como críticas.

Me cae mal @_belenaza , pero reconozco que me estoy matando de la risa con su actuación 👏👏 #festivaldelascondes2020

Oye sabí? Me gusta mucho el humor de la @_belenaza <3 la encuentro seca! tiene un domino increíble en el escenario Y le está yendo la raja😍 #festivaldelascondes2020 PD: Me cago de la risa cuando grita xD

Déjense de DESVALORIZAR solo porque encuentran que no es gracioso, solo porque no es el humor que a ustedes les gusta. Todos tenemos diferentes tipos de humor, pero con lo que dicen solo desvalorizan el trabajo de los demás porque no es de su gusto. #festivaldelascondes2020