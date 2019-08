Revisa los memes que dejó el esperado triunfo de Nicolás Gavilán en Pasapalabra

Este lunes, por fin vimos el esperado triunfo de Nicolás Gavilán en Pasapalabra, quien con su carisma y esfuerzo logró convertirse en uno de los participantes más queridos del programa de CHV.

Tras contestar correctamente la última palabra, "arqueozoología", el estudiante de Música se hizo acreedor de un premio de $396 millones, el más alto en la historia de la televisión chilena.

Obviamente, su triunfo generó una ola de memes y reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores del joven aseguraron que su triunfo era similar a la alegría que deja el triunfo de la selección chilena.

nunca he visto pasapalabra, pero el Nico me hace creer que el esfuerzo es posible, se cumplió esa teoría de todo a su tiempo, me da esperanza.