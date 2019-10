Reventa: Persona pagó casi 100 mil pesos por entrada en Viagogo y recibió una que costaba 21 mil

Nuevamente la plataforma de reventa de entradas Viagogo se encuentra denunciada por uno de sus usuarios, quien reclama que pagó más de US$ 266,2, casi 200 mil pesos, por dos entradas para ver a André Rieu, recibiendo dos boletos por un valor que no superaba los 21 mil pesos por cada uno.

"Me llegaron las dos entradas y no sé si son falsas o no", reveló la denunciante. "Llame a Puntoticket y me dijeron que el día del concierto lo sabré, pero que esa era una página donde vendían entradas falsas", aseguró.





Indicando que "lo peor de todo es que viajo desde Puerto Montt en avión e invité a mi madre a ver el concierto", la mujer afirmó que no conocía la plataforma, que ha sido cuestionada a nivel mundial por su irregular sistema para vender entradas, y que incluso fue funada por Javiera Suárez.

¿Cómo funciona Viagogo? Es una plataforma de compra venta entre particulares de tickets a precios muy superiores que los ofertados oficialmente por las productoras y ticketeras, utilizando estrategias propias del marketing digital que las hacen pasar por un sistema confiable.