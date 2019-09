Revelan nueva imagen de la cuarta temporada de Rick & Morty: Aparece Evil Morty

En noviembre se estrena la esperada cuarta temporada de Rick & Morty, la cual sus fanáticos vienen esperando desde octubre de 2017.

Pese a que no han habido muchos adelantos de esta nueva entrega, los creadores de la serie compartieron en Twitter una imagen que muestra a muchos Mortys, incluyendo a su malvada contraparte.

Junto con el afiche, que destaca al Morty malvado que se convirtió en Presidente de la Ciudadela de los Ricks en la tercera temporada, escribieron "Blanco y negro, y terror por todos lados".

Recordemos que sobre la nueva temporada de Rick & Morty sólo han revelado un par de imágenes oficiales como previa.

Black and white and dread all over. @adultswim pic.twitter.com/b4ytmXpt6o