Revelan la primera imagen de la segunda temporada de The Boys

Parte del elenco de The Boys, la exitosa serie de Amazon, agradeció la buena recepción de la primera temporada de la serie compartiendo una inédita imagen de la segunda entrega.

A través de Twitter, Erick Kripke, showrunner de la producción, publicó una fotografía que muestra a Karen Fukuhara (Kimiko), Laz Alonso (Mother's Milk), Tomer Capon (Frenchie) y Jack Quaid (Hughie) sacando el dedo del medio al más puro estilo de "los muchachos".

Eso sí, esta primera imagen no revela absolutamente nada sobre la segunda temporada de The Boys y solo nos da a entender que, tal como sucedio en su entrega debut, la sangre estará por todos lados.

A small token for #TheBoysTV fans. World's first pic of #Season2. As you can see, we're up to our old tricks. If you haven't seen, JOIN US. Streaming now on @PrimeVideo @TheBoysTV #TheBoys #SPN #SPNFamily #Timeless pic.twitter.com/3z29mVBfNl