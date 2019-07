Revelan fragmentos de la última carta de Violeta Parra: 'Yo no me suicido por amor'

Después de 50 años de mantenerse en reserva por la familia Parra, la carta de despedida de Violeta Parra vio la luz en medio de "Violeta Parra: la violenta Parra", uno de los 13 perfiles que integran el volumen Extremas de la periodista Sabine Drysdale.

En sus palabras, la cantautora se dirige a su hermano Nicanor, con quien almorzó el día anterior a su muerte, y le revela en parte los motivos de su drástica decisión, esa que tomó un domingo 5 de febrero de 1967, en su habitación junto a la carpa de La Reina

“Si juntamos dos mil hombres no alcanza a salir de ellos un cuarto de hombre.

“Desesperada, nada. Clarificada.

“Dice uno por ahí que los Parra son cortados a una misma tijera. El que lo dice debe haberlo cortado por un serrucho.

“Yo no me suicido por amor. Lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres”, escribió la artista.

En el escrito, Violeta evidencia las profundas diferencias que tenía con parte de su familia, en especial con su hermano Roberto, así como también con sus hijos Ángel e Isabel.

“Mi madre es una reina mañosa.

“La Carmen Luisa despertará frente al vacío que deja su madre.

“Me cago en los discursos de despedida.

(…)

“Los revolucionarios clandestinos le han quitado una luchadora al país.

“No tuve nada. Lo di todo. Quise dar, no encontré quien recibiera.

“Angel está prisionero. Isabel también. Carmen Luisa también, pero de la nebulosa. Y no como los anteriores huevoncitos grandes. Los deslumbran los encerados.

“Pucha qué gran tipo es Nicanor. Sin él no habría Violeta Parra. Pero al pobre yo le escondo todo porque le rompe el corazón.

“El presidente Frei es un farsante. Fidel es un romántico. Lenin se equivocó.

“No quiero que mis hijos sean más cobardes”, sostuvo la cantautora.