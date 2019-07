Resistiré: Sargento Rap rompió todo a su paso con un hacha por topless que realizó Ignacia Michelson

Indignación causó entre los fanáticos de Resistiré el capítulo de este miércoles, el cual se convirtió en el más violento de la producción de Mega y MTV. Esto, porque Sargento Rap perdió el control tras una discusión con Ignacia Michelson, por lo que decidió romper todo lo que había a su paso con un hacha.

Todo comenzó después de que Nacha hiciera un topless junto a Manelyk González tras el aplaudido triunfo del equipo naranja. Al enterarse del actuar de su pareja, el mexicano arremetió en contra de la modelo y le dijo que lo que hizo "fue una total falta de respeto".

Además, le puso fin a su pololeo e incluso le aseguró que no se casaría con ella. Michelson, en tanto, siguió provocando a su pareja, quien se enfureció, agarró un hacha y comenzó a destruir la "pieza" que armó para ambos.

Obviamente, el resto de los participantes del reality se acercaron al rapero para calmarlo, mientras que Ignacia fue sacada por una asistente de la producción.

Pese a lo violenta de la escena, en el avance del capítulo de este jueves se pudo ver que la polémica pareja, que en enero del próximo año se convertirá en padres, seguirá adelante con su matrimonio.

En redes sociales, en tanto, la situación causó indignación entre los espectadores de Resistiré, quienes acusaron al canal de "romantizar" y "fomentar" la violencia de género.

Revisa la escena a partir del 1:11:00.

#ConLaRopaNo2 Me dio miedo cuando la chica de producción saco a Nacha, lejos de Sargento. Q triste

Porfavor gente cancelemos a SARGENTO, comentemoles en su Instagram o algo, no podemos dejar que niños pequeños lo vean como referente, es un enfermo porfavor gente #MTVResistire #ConLaRopaNo2

Lo que me gusta de los realities de España es que a diferencia de Chile, no hay desfaces, y cuando hay actitudes como las de sargento sin duda alguna son expulsados #ConLaRopaNo2 no se @MegaRealityCL pero miles de mujeres son asesinadas víctimas de la violencia de género