Residente envía duro mensaje al gobierno chileno por las víctimas de lesiones oculares

Residente nuevamente se refirió a la actual crisis social y política que atraviesa Chile, con un potente mensaje a través de Twitter.

"Solo un gobierno que no tiene la capacidad de ver lo que es mejor para su país termina sacándole los ojos a su pueblo", escribió, haciendo referencia a las denuncias por parte del Colegio Médico y la Sociedad de Oftalmología debido a las altas cifras de personas con daños oculares por culpa de Carabineros.

Solo un gobierno que no tiene la capacidad de ver lo que es mejor para su país termina sacandole los ojos a su pueblo 🇨🇱 — Residente (@Residente) November 10, 2019

Hay que ser bien hijo de Puta como para permitir esto. https://t.co/N93ueP68s4 — Residente (@Residente) November 10, 2019

Recordemos que anteriormente publicó un video en contra de Sebastián Piñera, donde señalaba que "no puedo creer que alguien sea tan egoísta, tan bruto, tan salvaje de tirar a la policía a matar; a abusar; a castigar al mismo pueblo que lo puso ahí. Hay que tener un problema psicológico".

"Tú no eres el único Presidente que la ha cagado en Latinoamérica, hay tantos presidentes que la siguen cagando y no se dan cuenta que la gente se está manifestando y que no los queremos", sentenció el pasado 22 de octubre.