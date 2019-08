Rescatista que ayudó a Ignacio Lastra: 'Pensé que tú soberbia había cambiado'

El pasado viernes en la noche, en un nuevo capítulo de 'Podemos Hablar' de CHV, Ignacio Lastra fue uno de los invitados al espacio y por más que intentaron no preguntarle sobre el accidente automovilístico que sufrió el año 2017, que lo dejó con más del 80% de su cuerpo quemedo, sus afirmaciones generaron polémica en las redes sociales.

Resulta que el exchico reality afirmó que tras el accidente: "Les dije, '¿quién me sacó?' Y me dicen 'máster, yo te vi, y tú saliste solo'. Imagínate cómo sentí. Entré en un estado de ira brutal. Toda la vida me trataron de 'Superman', pero el día que lo demostré me lo quitaron".

Aquello desató la molestia de los televidentes, quienes acusaron a Lastra de desmerecer la ayuda que recibió al momento del accidente, ese a que el joven aseguró que: "no fue una ni dos, fueron muchas personas. Yo no hallaba a quien decirle gracias. Habían como 500 personas que me salvaron", sostuvo en el programa.

Tras sus declaraciones, uno de los rescastitas que ayudó a Lastra en el momento del accidente salió al paso de los comentarios y aseveró en su cuenta de Facebook que: "me topé con un programa llamado PH en CHV ahora. Perdón pero decir 'salí solo' es desmerecer la ayuda brindada. Pensé que tú soberbia había cambiado, pensé que serías otra persona, pero me equivoqué", comentó Francisco Pacheco.

"Una pena sr. Lastra, quizás también se sacó usted la ropa, esquivó las piezas vehiculares, se echó tierra en sus genitales, caminó a la ambulancia y como dice, se fumo un ‘puchito'", agregó Pacheco en declaraciones recogidas por La Cuarta.

Pero lejos de apagar el fuego con agua, el rescatista prosiguió y escribió: "eres un irresponsable por tu actuar del momento y por tus comentarios de hoy en TV. Espero sigas recuperando más que físicamente, psicológicamente, y entiendas que el mundo no gira en torno a tus mentiras y dichos televisivos que lo único que logran es seguir lucrando en base a mentiras".

"Sigues y seguirás siendo lamentablemente una persona no correcta. Repito que es una pena pero aún así, no me arrepiento de haber puesto mi vida en peligro por salvar la tuya", cerró en la publicación que realizó en su muro de Facebook.