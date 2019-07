Reportaje reveló que diversas marcas harían pasar un sucedáneo por queso

Este martes, CHV Noticias emitió un extenso reportaje sobre el queso, donde señalaron que puede ser que el que compras habitualmente no sea real.

Esto porque, según la legislación chilena, se estipula que el queso es aquel que sólo contiene leche y sus derivados, lo que puede ser engañoso y que ha hecho que ciertas empresas usen como sucedáneo el aceite de palma.

Esto generaría ciertas dudas respecto a la ley chilena, que claramente hace referencia a los derivados que provengan de la leche. Por esta razón, que se venda un producto que no tenga este ingrediente, no es queso.

De acuerdo a lo explicado por el gerente de Fedeleche, Carlos Arancibia, "la reglamentación chilena no incorpora la posibilidad de que tenga aceites vegetales, por lo tanto, ese producto, al no cumplir con la legislación, no se podría denominar queso. Lo que se está haciendo es engañar al consumidor vendiéndole una cosa que en realidad no es".

La Federación Nacional de Productores de Leche, en tanto, investigó a fondo la situación y se percató que algunas marcas reconocidas están fuera de la legislación, por lo que realizaron una denuncia a la seremi de la Región Metropolitana, Rosa Oyarce, quien aseguró que ya comenzaron a fiscalizar.

Sobre los quesos que se pueden comprar en los supermercados, señalaron que uno tipo gauda que vende Nevados de Puyehue, que en su etiqueta nutricional especifica que contiene un 26% de aceite de palma, el cual contiene altas grasas saturadas.

En el reportaje, compraron un queso de esta marca en un supermercado y en la boleta del supuesto sucedáneo aparece como queso. Es decir, se compró un sucedáneo, pero el documento tributario no lo clasifica como tal.

Según la investigación, las marcas Sabrolat, Goudina de Porvenir y Comercial Dollinco no están rotuladas como queso, pero son comercializadas como tal.

Las empresas a cargo de estas marcas aseguraron que la rotulación está en regla y depende del consumidor infomarse. Además, señalaron que la rotulación no induce al engaño.

En particular, Sabrolat expresó en un comunicado que su producto "es rotulado como sucedáneo de queso o preparación alimenticia, cumpliendo con lo exigido", que lamentan que "este reportaje genere incertidumbres sobre un producto alimenticio, que además de cumplir con las regulaciones representa una alternativa con alto contenido lácteo y accesible para la población", además de anunciar acciones legales.