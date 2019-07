Renata Ruiz: 'Me dan ganas de pedir perdón por mostrar una vida que no es 100% la mía'

A través de sus redes sociales, la modelo y conductora Renata Ruiz admitió sentir "ansiedades" frente a la interacción en sus plataformas. "Quizá no se me nota, y hablo muy poco del tema, pero tenía muchas ganas de contarles las ansiedades que me dan los likes, subir stories, fotos, y en general la vida pública", escribió.

"He tenido unas semanas bien intensas y difíciles post conflicto TV y tema Master Chef. Tanto así que el mismo lunes quería subir unos stories, que por problemas de conexión no lograba, y terminé llorando encerrada en el baño sin entender que $#%$@ me pasaba", confesó la también influencer, que fue cuestionada por ser la hermana de la ganadora de la última temporada del programa de cocina de Canal 13.

Ruiz reflexionó. "Nunca había llorado tan desconsoladamente por algo que aparentemente no tenía ningún sentido. Las Rrss tienen la virtud/defecto de mostrar toda la belleza y felicidad del mundo, pero pocas veces nos permiten abrirnos de verdad y mostrar quienes realmente somos como seres humanos", dijo, antes de expresar que "me dan ganas de pedir perdón por mostrar una vida que no es 100% la mía".

"Tengo ansiedad muy profunda, que a veces no sé como controlar, inseguridades de todo tipo y soy buena para la pataleta cuando me llegan mis dias. No sé si voy a mostrarles mis momentos bajos, pero me alivia poder sincerarme con uds y que me conozcan tal cual soy. IMPERFECTA", cerró.