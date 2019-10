Ratón cayó desde el techo de la Casa Blanca sobre un periodista y revolucionó la sala de prensa

Un pequeño ratón cayó desde el techo de la sala de prensa de la Casa Blanca, Estados Unidos, directo al cuerpo del reportero Peter Alexander.

La situación se registró este martes 1 de octubre, a eso de las 11:00 de la mañana, desatando gran caos entre los presentes.

"En otras noticias: un ratón literalmente cayó del techo de nuestra cabina de la Casa Blanca y aterrizó en mi regazo", publicó el periodista de NBC News en Twitter.

Pese a que la caída del roedor sorprendió a varios, la mayoría se tomó la situación con humor: "La mayor emoción en la sala de prensa de la Casa Blanca en meses. Los periodistas intentan capturar un ratón bebé que cayó en el regazo de Peter Alexander hace unos momentos", tuiteó la corresponsal Shannon Pettypiece.

"Actualización de estado: un ratón ha escapado del área de la oficina, ahora corre libremente en la sala de prensa. La persecución está en marcha", escribió otro reportero.

Mouse in the @NBCNews booth at @WhiteHouse today after falling from the ceiling and landing on @PeterAlexander pic.twitter.com/qN5Ww06QFp