Rapero chileno le respondió a Paloma Mami por no referirse antes a la situación en Chile

Este fin de semana, Paloma Mami se llenó de críticas por parte de sus fanáticos y colegas por no referirse tempranamente a las masivas manifestaciones ocurridas en Chile.

Pese a que su novio, Roa, la justificó diciendo que estaba grabando nuevo material, los comentarios negativos en contra de la joven que asegura ser "100% chilena" no se dejaron esperar.

Por lo mismo, y tras varias horas en silencio, la intérprete de "Fingías" habló, asegurando que "lamento no haberme expresado antes sobre la situación por la que está pasando nuestro país. No he tenido la oportunidad de sentarme y organizar mis pensamientos ya que quería subir algo del corazón y apenas he podido dormir".

Sin embargo, en la publicación hubo un comentario que sacó aplausos entre los usuarios de Instagram, ya que venía de un joven artista nacional: NFX.

El reconocido rapero, que ha hecho gran parte de su carrera en España, le comentó la publicación, diciéndole: "Hola po, evasora", haciendo referencia al meme del mes (Hola po, olvidona) y a la evasión masiva del metro.