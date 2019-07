Rami Malek rechazó interpretar a un terrorista árabe en la próxima James Bond

Rami Malek está "emocionado" por ser el villano en la próxima película de James Bond. Pero el ganador del Oscar no se dejó llevar sólo por el entusiasmo para aceptar el papel y fue claro con los realizadores de la cinta: no interpretaría a un fundamentalista religioso o a un terrorista árabe.

"Es un gran personaje y estoy muy emocionado", dijo el actor a The Mirror.

"Pero hay una cosa que discutí con Cary Fukunaga (director de la cinta). Le dije 'no podemos identificarlo con cualquier acto terrorista que refleje una ideología o religión. No es algo con lo que me gustaría entretener, así que si por eso soy tu elección, puedes descartarme'. Pero esa no era su visión, así que es un terrorista diferente", agregó.

El protagonista de la serie Mr. Robot describió el guion de la próxima película del agente 007 como "extremadamente inteligente" y escrito por “gente que ha captado exactamente lo que la gente quiere en las películas”.

Malek pensó dos veces si aceptar el papel o no porque le interesa que su herencia árabe tenga una buena representación en el cine.

"Soy egipcio. Crecí escuchando música egipcia. Amo a Omar Sharif. Esta es mi gente. Me siento tan ligado a esa cultura y a la gente que existe allí", dijo.