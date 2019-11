Rafael Cavada realizó centrada reflexión tras recibir perdigón de Carabineros

El periodista Rafael Cavada de Chilevisión recibió un perdigón de Carabineros mientras cubría una protesta en Plaza Italia.

Ante esto, el comunicador intentó bajarle el perfil, y este lunes lo dejó en claro al ser consultado por Julio César Rodríguez sobre su estado tras recibir el perdigón, según consigna FMDos.

"¿Estás bien? La gente nos está viendo, salió en muchos medios, preguntarte ¿cómo estás, qué te pasó?", le consultó el animador del espacio.

"A ver, sobre eso solo voy a decir lo siguiente: hay más de 150 personas que han recibido un balinazo en el ojo. Eso es importante. El que a mí me haya pegado un balín en la pierna no tiene ninguna importancia y me gustaría que lo dejáramos ahí", aseveró, para luego concluir que se encuentra "muy bien".