Rafael Araneda da el salto a la televisión de Miami: 'Me gusta que me desafíen'

Luego de salir de la televisión abierta en Chile, y de transmitir el Festival de Viña del Mar para FOX, Rafael Araneda se enfrenta a un nuevo desafío en su carrera como animador: se instalará en Miami tras ser fichado por Univisión como uno de sus rostros. De eso, y del cambio que implica en su vida profesional y personal, conversó con Ciudadano ADN.

"Enamorándonos" es el nombre del dating show que conducirá Araneda, a partir de septiembre, junto a Ana Patricia Gámez ("que es una superestrella, es un privilegio para mí"). Para ser seleccionado, contó, tuvo que sortear un casting entre diversos conductores hispanoparlantes, algo que "yo nunca había hecho, mis respetos a toda la gente que hace casting".

"Pensé que no entraría, porque yo había trabajado en TV Azteca y entrar a Univisión que es de Televisa, hay cierto celo ahí", contó. "Pero me dijeron 'eso está arreglado'. Después me llamaron y me dijeron "el show es suyo'".

Se trata, según adelantó, de una franquicia turca, en la que 24 protagonistas van a buscar el amor verdadero, cruzando etapas y viviendo citas que los harán descubrir si lo tienen enfrente o no. "Mientras más bodas hagamos, mejor", adelanta Araneda, que ya se prepara para su nuevo rol. "No sé si soy Cupido, en México le llaman bateo", contó.

Para enfrentar este desafío, se instalará en Miami, mientras afina detalles familiares con su mujer, Marcela Vacarezza, y los tres hijos de la pareja. "Tengo una mujer a la que le hago un monumento", dijo. "Yo me voy, Marcela se va a quedar por mientras. En esto hay que ser frío, organizarlo bien".

"Me entusiasma Miami", insistió. "Soy un tipo que busca el sol". Araneda se define como "aventurero, porque me gusta que me desafíen, quedarse en el mismo lugar me aburre rápido". Por eso, lo que más lo motiva de su nuevo proyecto es que "hay pasión, riesgo. Voy a trabajar con un equipo nuevo, una audiencia que no conozco". Además, contó que lo recibieron "a escala humana", con aplausos y gritos de ánimo. "Acá hay cosas que aprender en ese sentido".

El conductor, sin embargo, planea continuar su vínculo con la cadena FOX, donde seguirá a cargo del proyecto de Viña, y está viendo otras alternativas para continuar con su colaboración. "Quiero producir para ellos", adelantó.

Lo mismo para su trabajo en Radio Pudahuel, donde está a cargo del programa "Cuéntamelo todo". "Mis jefes me apoyaron desde el minuto uno, me dijeron 'anda, ve, firma lo que tengas que firmar y vamos a seguir haciendo el programa'", para lo cual se barajan alternativas como el streaming, adelantó. "Vamos a seguir conectados con el mismo entusiasmo y con la misma calidad técnica".

A la televisión abierta local, en tanto, y con la cual Araneda no tiene un proyecto en estos momentos, "la veo con falta de riesgo y de coraje. Hoy la gente consume más, los contenidos siguen siendo lo más importante y la TV abierta no se puede quedar atrás, mirándose el ombligo, cuidando la pega o que me nombren subgerente. Hay un riesgo de matar el negocio".

En otros temas, Araneda aprovechó de recordar el portonazo que sufrió hace algún tiempo, donde, de seis involucrados, dos están condenados. Tras enfrentarlos judicialmente, contó, "me sentí súper liberado". Sin embargo, tuvo comentarios para el sistema penal chileno, el que "te revictimiza. El delincuente se puede quedar callado y tú tienes que hablar por seis horas para demostrar algo. La victima tiene que tener algunos beneficios que no están. Yo no sé si el debido proceso es tan debido".

Y por último, contó las sensaciones que le produce el hecho de que su hija Florencia se esté convirtiendo en una influencer, con más de 58.000 seguidores en Instagram. "Las niñitas nos pidieron tener sus redes sociales abiertas, al ser públicas les proponen cosas muy interesantes, y otras un desastre. Ellas están aprendiendo", dijo, comentando que le parece "fantástico" que Instagram anunciara que los likes no serán vistos por el público. "Ojalá otras redes lo apliquen, si no, seguimos en el people meter".