Quique Neira: 'Los equipos de fútbol son como bandas: el batero es como el arquero'

"Yo soy futbolero", dijo Quique Neira en entrevista con Ciudadano ADN, luego de publicar en redes sociales una foto que "me había cuidado de no hacer pública, y el otro día no aguante más: una foto con mi camiseta de Colo Colo firmada por el Mago Valdivia". Una decisión que podría haber tenido una recepción encontrada, pero "se lo tomaron con calma, es fútbol, todos tenemos un corazoncito".

Según Neira, que viene llegando de una gira por Colombia y se prepara para un paso por México, "los equipos de fútbol son como bandas también: el batero es como el arquero. El 9 o el 10 son la voz cantante, y así". Se define admirador de Lionel Messi, y cree que "así como el fútbol un poco polariza a la gente, la música junta, y ahí está el ungüento de solución".

Su diagnóstico de la situación actual de La Roja es tan optimista como su música: "Hay que quedarse con la lectura del vaso medio lleno: volvió Claudio Bravo y generó una sensación de seguridad. Creo que Rueda es un gallo reservado y no quiere decir que está probando fórmulas", comentó. Y aunque opina que el técnico "se equivocó el otro día porque insiste en poner a Vidal de 10 cuando no es su posición ideal", también piensa que "estos son partidos preparatorios, son para probar y medir, y está bien".

En terrenos más musicales, acaba de lanzar una nueva versión en clave ska del gran hit de su banda Gondwana, "Armonía de amor", con un video que incluye a personajes como Sergio Freire, Stefan Kramer, Claudia Conserva, Pollo Valdivia, Pollo Fuentes y Leo Rey. "Hace 22 años compuse esta canción y fue el primer éxito del reggae en Chile. Se me ocurrió regrabarla con la intención de decir 'parece que se nos perdió la alegría, a ver si esta canción nos ayuda a recuperarla'".

La canción es el adelanto de su décimo disco como solista. "Haberla compuesto y saber que hoy es un clásico me llena de orgullo", confesó. Un sentimiento que tiene que ver con su deseo de trascendencia. "Los músicos podemos dejar nuestras canciones para ser recordados cuando nos vamos. Por eso sacrifico mucho tiempo de mi vida en estudios de grabación, produciendo, es el precio que tengo que pagar por dejar este legado por el cual se van a acordar de mí. Hace poco murió Camilo Sesto, te pones a escuchar su música y dices 'se pasó la vida entera en un estudio, tiene cientos de canciones'. Es una opción, otros dicen ¡yo llegué hasta aquí', pero yo sigo creyendo que mi mejor canción la voy a componer mañana", expresó.

También contó que su hijo mayor, Baltazar, hoy es el bajista de su banda. A él está dedicada la letra de "Sentimiento original", y hoy, según relató, "cuando la toco, cuento la historia y los lugares se vienen abajo de emoción. La vida es una canción, y la mejor historia es que un niñito al que yo le escribí una canción hoy está arriba del escenario".

Justamente "La vida es una canción" es el título de su disco de 2017, y que se repite en su volumen 2, que lanzará a principios de noviembre. "Es mi tercer disco en año consecutivo, que es algo que no muchos pueden decir", dijo, sintiendo que está viviendo un momento "muy bonito en mi trabajo. Es bonito sentir que con dificultades, todo ha valido la pena".