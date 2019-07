Quinta y última temporada de Lucifer tendrá seis capítulos adicionales

Netflix anunció la decisión de adicionar seis episodios a la quinta y última temporada de la serie Lucifer, quedando con un gran total de 16.

Anteriormente, el servicio de streaming había anunciado la quinta temporada con 10 episodios, tal como su cuarta temporada; pero ahora, los fanáticos de Morningstar podrán disfrutar de 6 episodios más.

#Lucifer Season 5 just got a HELL of a lot better — and bigger! We've added six more hours, for a grand total of 16 episodes! pic.twitter.com/HILzaacpsb