Quién es Aníbal Pachano, el jurado argentino que llegará al Bailando por un Sueño chileno

Este miércoles se conoció la nómina de jurados para el Festival de Viña 2020 y entre los nombres figura el de Aníbal Pachano. El destacado coreógrafo argentino y figura televisiva no sólo evaluará el desempeño de los competidores sobre la Quinta Vergara, sino que también es el primer jurado confirmado para la versión local de Bailando por un sueño, programa que Canal 13 alista para este año y que conducirá Martín Cárcamo.

"La verdad es que me lo tomo con mucha alegría, porque es una oportunidad después de viajar a Chile en los años ochenta", comentó Pachano. "Para mí es un honor y un orgullo que tanto la empresa chilena como la empresa argentina, con Marcelo Tinelli, hayan elegido a mi personaje como para representarlo en el Bailando… de este año, así que estoy muy contento y feliz".

De profesión arquitecto, comenzó su carrera como bailarín a inicios de los 80, pero no fue hasta 2009 que apareció en la pantalla trasandina en el mítico ShowMatch de Marcelo Tinelli. Su primera incursión como jurado en el Bailando argentino fue al año siguiente y desde ese asiento ha protagonizado algunos momentos de tensión con participantes, dada su exigencia.

Específicamente, tuvo un duro enfrentamiento con la exvedette Graciela Alfano, ya que ella reveló en 2010 que Pachano era portador de VIH. "Fue de terror y seguirá siendo de terror. Yo la disculpé, pero perdonarla no la voy a perdonar en mi vida. Me hizo mucho daño", señaló el coreógrafo al programa argentino Intrusos.

De vez en cuando y dada su experiencia en televisión, Aníbal Pachano expone alguna opinión sobre temas contingentes. Por ejemplo, defendió a la actriz Thelma Fardín, quien acusó a Juan Darthés de abuso sexual. "Es un hijo de p... No me importan las razones, si quiere hacer psicología barata, pero me pareció que eso no se hace con una criatura, con nadie, ni siquiera con un adulto", sostuvo en diciembre de 2018.

Junto a su pareja Ana Sans creó el grupo artístico "Botton Tap", que cuenta con Mirtha Legrand como madrina artística. El año pasado, su hija Sofía participó en el Bailando, aunque fue eliminada en la mitad del concurso.

Hace poco más de dos años, Pachano reveló que sufría cáncer de pulmón y se le había producido una metástasis en el cerebro. Fue intervenido de urgencia y desde entonces ha estado en tratamiento.