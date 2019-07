Que no te pase lo mismo que a Catalina Pulido: Los consejos de ADN Motor para manejar en la montaña

En el día después de la polémica protagonizada por Catalina Pulido en el camino a Farellones, el periodista tuerca y conductor de "ADN Motor", Carlos Jimeno, estuvo en Ciudadano ADN revisando el incidente e indicando cuáles son las verdaderas medidas que debemos tomar como automovilistas para no correr riesgos en caminos de montaña o nieve.

Primero, Jimeno aclaró que "ética o moralmente lo que ella está hablando no tiene ningún asidero y no vale la pena comentarlo. Ella está obligada, y todos nosotros también, a exhibir licencia de conducir y carnet en cualquier momento a Carabineros".

Luego, indicó que "esa no es una situación de conducción extrema", lo que sí sería aceptable si hubiera nieve, o el camino no estuviese asfaltado. En esos casos, "con mayor razón sería necesario llevar cinturón", ya que es la única manera de mantenerse firme al volante.

Y en el caso de un eventual desbarrancamiento, explicó, lo que habría que hacer es "justamente lo contrario" a lo que argumentó la actriz, es decir, quedarse dentro del automóvil, que "están diseñados con habitáculos indeformables. Si te sales, o te va a aplastar el auto, o te estrellas con una roca, o vas a rodar y rodar cerro abajo estrellándote con lo que sea". Y si se trata de un auto con airbag, "si te tiras por la ventana, ¿el airbag a quién va a contener?".

Las cadenas, del mismo modo, son "obligatorias en conducción sobre nieve o hielo", explicó Jimeno, ya que en esos casos son "la única forma de mantenerte en línea". Si en un determinado camino hay uso obligado de cadenas, aunque no esté nevando, deben llevarse en el interior del vehículo. Ponerlas "requiere cierta práctica, pero en teoría cualquier persona lo puede hacer".

Respecto a la conducción en caminos estrechos, tanto en subida como en bajada, puede ser hecha en cualquier automóvil si es que no está lloviendo o nevando. "Si tienes un auto con tracción la recomendación es siempre ponerla", aclaró el periodista. Para las subidas, aconsejó poner "siempre marcha continua y no salirte de ahí", con el motor entre segunda y tercera marcha "no embragado, suelto y sin control". En las bajadas, en cambio, la recomendación es "marcha retenida y con buenas luces, nunca en neutro, nunca cuidar el combustible", tomando en cuenta que la distancia de frenado aumenta cuando hay poca adherencia en bajada.

Pese a las precauciones que se deben tomar, Jimeno aseguró que "los caminos de montaña en Chile están muy buenos", por lo que no deberían ser sinónimo de riesgo. En Portillo, o el mismo Farellones, "si no está nevando sube cualquier auto".