'Que mágico es el cuerpo de la mujer': Nicole Pérez mostró su pancita a dos días de haber dado a luz

Este miércoles, Nicole Pérez le dio la bienvenida al mundo a Rafita, su tercer hijo, quien nació luego de complicadas horas de trabajo de parto.

A través de una tierna fotografía, la exchica Mekano le presentó a sus seguidores y seguidoras a su pequeño bebé, recibiendo tiernos mensajes.

Ahora, la "doctora Cahuín" vuelve a hacer noticia tras compartir una postal a dos días de haber dado a luz, mostrando cómo quedó su cuerpo luego del nacimiento de Rafael.

"No es una foto de 5 meses de embarazo… es de 2 días de post-parto… que mágico es el cuerpo de la mujer, donde su pared abdominal se abre para dar espacio a un nuevo ser… somos una máquina perfecta diseñada por Dios! No se cuanto se demorará en bajar esta guatita… no niego que me gustaría estar con guata plana, pero miro a mi Rafita y digo: que este sea uno de los costos de tenerlo hoy a mi lado lo asumiría una y mil veces", escribió.