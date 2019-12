¡Puro perreo!: Barack Obama publicó su lista de canciones favoritas de este 2019

Barack Obama, el ex presidente de Estados Unidos, compartió sus clásicas listas de fin de año, en donde destaca sus canciones y películas favoritas.

En esta ocasión, el político destacó a varios artistas latinos en su selección de temas para "hacerte compañía en un largo viaje o encenderte mientras haces ejercicio".

Uno de ellos es Ozuna con su tema "Baila, baila, baila" y los otros son Rosalía junto a J Balvin con su tan popular single "Con Altura". Entre los otros destacan canciones de Beyoncé, Frank Ocean, Lizzo y Bruce Springsteen.

Pero no todo es música en la lista de Obama, dado que también publicó sus 18 cintas favoritas del 2019, donde aparecen títulos como The Irishman, Marriage Story, Parasite y Little Women, además de las series Fleabag: season 2, Unbelievable y Watchmen.

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt