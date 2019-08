Puro Perreo: Así se vivió la primera edición del Chile Trap Fest

Este domingo se realizó la primera edición del Chile Trap Fest, el festival nacional dedicado a la música urbana y que contó con la participación de nueve destacados artistas de la escena: Pablo Chill-E, Ceaese, DrefQuila, Tomasa del Real, Princesa Alba, Polimá Westcoast, Young Cister, Gianluca y Lizz.

A eso de las 16:30 horas se dio inicio a la jornada cargada de reggaetón y trap, cuando artistas emergentes, entre ellos una joven de Conchalí, se presentaron para encender los fuegos frente a un público que estaba expectante por ver a sus trappers favoritos.

La primera en presentarse fue Tomasa del Real, quien junto a Dj Lizz, Dj Sustancia, Alexa Glam y Tech Girl, entre otros, encendió a los asistentes con su característico Neo Perreo. Con temas como "Barre el piso", "Y Dime" y "Ella quiere culiar", la reina de este género dejó en claro que es la dueña de la pista de baile.

Con su característico uso de auto-tune y su estética oscura, la iquiqueña mostró una vez más por qué es la favorita de muchos y por qué logró mostrarse en un festival tan importante como Coachella.

El segundo en realizar su show fue Gianluca, quien con canciones como "Bart", "Siempre Triste", "Luces Rojas" y "Solo" logró motivar y emocionar al público con su perreo sad. Además, el intérprete de "Amor Platónico" tocó por primera vez en vivo "Flotando", su último sencillo lanzado el pasado viernes, con el cual inició una nueva etapa en su carrera.

Esto, porque dejó de lado su reggaetón "siempre triste" para darle la bienvenida a algo más luminoso. Tal como él señaló, esta canción está "escrita para una mujer poderosa e imponente, que es capaz de tenerme en sus manos".

Y todo parece indicar que esa mujer es Princesa Alba, quien fue la tercera en presentarse, ya que cuando terminaban de intepretar "Summer Love", la canción que los unió el verano pasado y que se convirtió en todo un himno, los jóvenes se dieron un tierno beso que provocó gritos agudos de los fanáticos presentes.

Obviamente, ese momento fue registrado por los asistentes, quienes compartieron el video en redes sociales, asegurando que este gesto era lo único que faltaba para que Gianluca y Trini, nombre real de Princesa Alba, oficializaran su relación.

Además, la fanática de Colo Colo llegó a iluminar el Caupolicán con sus tonos rosados y sus letras cargadas de inocencia y coqueteo, conquistando a más de alguno de los presentes. En la instancia, la intérprete de "Agua" tocó "My Only One", su primera canción, la cual la hizo recibir cientos de críticas negativas por su aspecto, palabras que ella misma mostró durante su presentación.

A eso de las 20 horas salió DrefQuila, quien con varios problemas de escenografía por parte de la producción del Chile Trap Fest, logró motivar a los presentes con sus letras y melodías que varios corearon de principio a fin.

Eso sí, el momento más prendido de su show fue cuando interpretó "A Fuego", la canción que lo hizo reconocido acá en Chile y a nivel internacional.

Posteriormente fue el turno de Ceaese, el "veterano" del trap nacional que provocó un destape entre los asistentes con su "Kamikaze", "23" junto a Yaero y "Vamos Donde Quieras", entre otros temas que forman parte de Utopia, su aplaudido álbum.

Tras su presentación, la verdadera fiesta comenzó. Esto, porque los #BrokeBoyz -Polimá WestCoast, Young Cister y compañía- dejaron la grande con su energía.

Pese a que ambos presentaron sus canciones solistas por separados, Poli y Cister se dieron el tiempo de interpretar temas como "Te Quiero Ver", en compañía de Ceaese, "MOSH", "WOW!", "Magazine" y "Esto no es una canción de amor" junto a Gianluca.

Además, los Broke presentaron por primera vez en vivo "Sin ti", el sencillo que lanzaron el pasado viernes y que será parte de su próximo álbum conjunto.

Cuando el público se encontraba más extasiado, Polimá invitó al escenario al último artista de la noche, Pablo Chill-E, para que interpretaran la canción que muchos consideran el "próximo himno de Chile", "My Blood", con la cual hicieron saltar, gritar, bailar y corear a los más de 3 mil asistentes.

Después de un pequeño break animado por el hermano mayor de Polimá, Joao, Pablo Chill-E y toda su gente se subió al escenario para ponerle broche de oro al primer festival nacional de trap con sus grandes éxitos como "Shishigang", "Pensando en ti", "Singapur" y, obviamente, "Flyte", con la cual el público enloqueció.

Luego de compartir "unas quemás" con los asistentes, el artista de Puente Alto se retiró del escenario, dejando a una multitud totalmente prendida y con ganas de más para un próximo Chile Trap Fest.