Puro flow y sencillez: Así fue el regreso de Paulo Londra a Chile

Talentoso, humilde y tierno, así es el cantante argentino de trap, Paulo Londra, quien se presentó por segunda vez en Chile el recién pasado jueves 3 de octubre ante un repleto Movistar Arena.

En un concierto de dos horas, el artista de 21 años conquistó el corazón del público chileno, que estaba dominado por jóvenes y niños.

Con un setlist de más de 20 canciones, el cordobés repasó éxitos como Tal vez, Adán y Eva, Maldita abusadora y otros de su álbum Homerun. También cantó algunas de sus colaboraciones como Te amo con Piso 21, Nothing on you ft Ed Sheeran, Cuando te besé ft Becky G y Party ft. A Boogie Wit Da Hoodie.

La personalidad de Londra en el escenario se muestra tal cual relatan sus canciones, como un "chico tranquilo" (Forever alone). Solo se para en el escenario, sin moverse tanto y conquista naturalmente con su presencia y flow.

Asimismo, es muy creativo a la hora de presentar sus próximas canciones a medida que avanza su show. Incluso en un momento sorprendió a los asistentes -quienes grabaron con sus celulares todo el concierto- con un freestyle que rápidamente fue compartido en redes sociales.

Por otra parte, constantemente se admiraba del público chileno, ya que se sabían todas las letras de sus canciones, lo que causaba ternura y agrado.

Incluso invitó a un muchacho de la audiencia para que en tres intentos encestara un balón de basquetbol en un aro, pero terminó dándole unas 6 oportunidades hasta que finalmente lo logró. ¿El premio? El balón autografiado.

Los chilenos quedaron con ganas de más Paulo Londra, rogando que el argentino vuelva pronto a llenar los corazones, ya que dos horas no son suficientes.