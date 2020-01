Pura amistad: así fue la reunión de las mujeres de 'Friends'

Hace tres meses, Jennifer Aniston debutó en Instagram con una muy compartida imagen junto a sus cinco compañeros de "Friends". De vez en cuando, la otrora Rachel suele recordar sus tiempos en la popular serie y hace poco tuvo una "reunión de chicas" con las protagonistas de la sitcom.

La actriz subió una serie de imágenes junto a Courteney Cox (Monica) y Lisa Kudrow (Phoebe), en la que escribió "Hi from the girls across the hall", en alusión a los capítulos en que una vivía en un departamento y la otra en el del frente, separadas sólo por un pasillo. El posteo cuenta con más de 8 millones de likes.

Lisa Kudrow hizo lo mismo en su cuenta de Instagram. "Las amo a las dos", le comentó la propia Courteney Cox.