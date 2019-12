Público del Knotfest México encendió barricadas y causó destrozos por la demora de los shows

Tras horas de espera, los asistentes al Knotfest Meets ForceFest de México perdieron la paciencia porque sus bandas favoritas no salían, por lo que empezaron a prender barricadas en el lugar.

Esto causó que Slipknot y Evanescence, los headliners del esperado festival, cancelaran sus presentaciones por motivos de seguridad.

A través de sus redes sociales, la banda de Amy Lee señaló que están "desconsolados" por no poder tocar en el evento, además de asegurar que lo más importante era la seguridad de sus fanáticos.

"Estamos desconsolados, no pudimos tocar para ti esta noche, Ciudad de México. ¡Tu seguridad, tu vida es más importante que cualquier espectáculo! Te amamos y volveremos pronto, eso es una promesa", escribieron.

We are heartbroken we didn’t get to play for you tonight, México City. Your safety, your life is more important than any show! We love you and we will be back soon, that’s a promise. https://t.co/1hfLd4qA0O