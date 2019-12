Psiquiatra Alberto Larraín: 'El tipo de país que hemos construido está haciendo que nos enfermemos'

El psiquiatra y director ejecutivo de la Fundación Procultura, Alberto Larraín, conversó con Ciudadano ADN sobre el actual panorama de salud mental en Chile, en medio de una crisis social donde afloran diversos sentimientos y reacciones.

"Es una situación bien compleja y se empiezan a ver los coletazos: uno de ellos, el aumento del alcoholismo a través de la angustia y el estrés", aseguró Larraín, que también comentó que la desaparición del avión de la FACH es una noticia dura para el estado de ánimo del país, porque "las muertes que son inesperadas es mucho más difícíl procesarlas, y en un país polarizado empiezan a salir conspiraciones, es de un gran nivel de daño".

Para entregar a la ciudadanía herramientas para manejar sus emociones, este viernes a las 17:00 hrs. se desarrollará un cabildo en salud mental en el aula magna de la USACH, convocado por diversas organizaciones, y al que "puede ir cualquier persona".

Larraín puntualizó que, a pesar de la crisis y que "nunca habíamos tenido el tema más encima de la mesa", "viene bien pequeño el incremento en salud mental", el que asciende a cerca de 8.000 millones de pesos. Algo grave, porque en su opinión, "que tengamos gente tan enferma tiene que ver con el tipo de sociedad que hemos construido. Pareciera que el tipo de país que hemos construido está haciendo que nos enfermemos".

Por eso, propone, dentro del nuevo pacto social, una mirada que incluya "poner a la persona en el centro, que es muy distinto a ver qué es lo más rentable", junto con "que se entienda que la salud mental no es algo como esotérico".

"Somos un país bien dañado y sin reparación, y eso nos ha costado asumirlo desde lo biográfico. No hemos logrado llegar al punto de que el dolor sea compartido, que el otro sienta que lo que es urgente para mí sea urgente para él", expresó el psiquiatra. Y mientras anuncios como bonos "no se hacen cargo de la urgencia, son un calmante", existen problemas de base, como que "tendemos a creer que tenemos muchas farmacias, pero muchas comunas no tienen. Si lo cree es porque usted no se mueve por los sectores más vulnerables del país".

En su rol de psiquiatra, a Larraín le ha tocado ver diversos casos a partir del estallido. "La gente consulta porque está durmiendo muy mal. Mucha gente con crisis de pánico. A una joven que tomaron detenida con su pareja, y le dijeron reiteradamente que la iban a violar, y que a su pareja la estaban violando. Son chicos, recién salidos de cuarto medio", caso que ya está en manos del INDH, según anunció. Además, comentó en la entrevista, ha tenido que ver "mucho estrés post traumático activado de la época de la dictadura".

Además, comentó Larraín, "a todos nos ha pasado que nos hemos peleado por alguien, que hemos mandado a la punta del cerro a algún pariente", por eso, el desafío para esta época es "ser paciente, contar hasta 100, y asumir que estamos en un estado de excepción".