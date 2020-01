Psicóloga y boicot a PSU: 'La forma es cuestionable, pero si no, hoy no estaríamos hablando de esto'

La suspensión de la PSU en 64 colegios donde se registraron interrupciones a modo de protesta impactó a una ciudadanía que quedó con opiniones encontradas y sigue buscando explicaciones al respecto. Para dar luces del tema, Ciudadano ADN lo analizó junto a la psicóloga y académica de la Universidad Mayor, Dominique Karahanian.

Una incertidumbre que están viviendo los estudiantes que vieron interrumpida su prueba, y que "sin duda va a afectar los resultados. Estás preparando una prueba todo un año con una meta, y hay un alto grado de frustración, aunque el fin último puede ser muy válido".

La psicóloga reflexionó sobre la valoración que, sobre todo desde el mundo adulto, se le hace a la Prueba de Selección Universitaria. "Se le pone demasiada expectativa a la PSU, como si fuera garantía de que vas a ser una persona exitosa. Y en realidad uno tiene 17, 18 años y cree que va a definir su futuro". Por eso, invitó a los estudiantes a "darse cuenta que es una prueba que no te define como persona, solo define conocimientos y está súper en entredicho además", señalando que "hay que repensar la forma del ingreso a la universidad".

Una suspensión del proceso que se da en medio de un estallido social que ya lleva dos meses y medio, y que causa incertidumbre en muchos chilenos, sobre todo en los afectados por actos de presión como éste. Dominique Karahanian insistió en la necesidad de tener claro que "hay algo que cambió del 18 de octubre en adelante, la normalidad no existe, estamos en un proceso social en constante cambio y no tenemos idea de qué va a pasar mañana""

Para ella, los incidentes que terminaron con la suspensión de la PSU son "un grito desesperado", sobre todo porque "no nos enteramos ayer que había un boicot, hace rato que se venía anunciando. Se descalificó o no se creyó. Es un síntoma de algo que nos está pasando a todos".

Después de estos sucesos, la psicóloga concluye que los estudiantes secundarios "tienen más energía y más fe que los adultos, menos esperanza y más miedo". Sin embargo, aclaró que "por supuesto que no es válido" boicotear la PSU, porque estás pasando a llevar los derechos, pero es un último recurso. Están buscando los espacios pero no han sido oídos. No es la PSU, es la discriminación, es la segregación".

Ante la tensión que están sufriendo muchos estudiantes que vieron interrumpido su proceso, la académica también criticó el "mal manejo de las emociones" por parte de la autoridad. "Yo también me enteré en un medio que se había suspendido la PSU, y después resulta que era en 64 colegios", dijo, a propósito de los errores en la comunicación inicial del DEMRE.

"Estamos en una sociedad que está viviendo un cambio de paradigma, no es un minicambio y vamos a volver a la normalidad. Los grandes cambios ocurren desde un lugar de incomodidad", sostuvo Karahanian, agregando que "el cómo es cuestionable, pero de lo contrario no estaríamos hablando de esto hoy". Para ella, "es lamentable que muchos estudiantes no hayan podido rendir la prueba, pero si lo vemos en perspectiva, creo que es fundamental para un cambio de proceso".

La académica cree, al contrario de diversas declaraciones del Gobierno, que la crisis no ha terminado, sino que "está en descanso", y "en marzo esto va a reaparecer y con mucha fuerza". De hecho, el boicot a la PSU es una clara señal de esa fuerza latente, piensa. En las próximas semanas, cree, "nos vamos a ir encontrando con muchas sorpresas. Hoy es la PSU, mañana va a ser la paridad o las minorías sexuales. El tema del agua está pasando muy colado. Estamos tratando de tapar 'eventos' que nos explotan en la cara".

En su rol de psicóloga, Karahanian subrayó la importancia de expresar las emociones que surgen en medio de un proceso de crisis, sobre todo en una sociedad que nos detiene diciéndonos que "las mujeres son histéricas y los hombres son débiles". Junto a ello, "es importante el diálogo", en el que "los cabildos han canalizado la posibilidad de expresar lo que nos pasa hoy en día".