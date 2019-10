Protagonista de la mejor foto del 2018, tomada durante las protestas en Venezuela, habló sobre Chile

José Víctor Salazar protagoniza la mejor foto del año según los World Press Photo, tomada por el fotoperiodista venezolano Ronaldo Schemidt.

En la imagen, se ve al manifestante envuelto en llamas, acto que terminó con el 55% del cuerpo con quemaduras; luego de un tiempo, se vino a vivir a Santiago, donde nuevamente le tocó vivir de cerca el estallido social.

Sobre el momento de la fotografía, el 2018, el venezolano aclaró que "estaba luchando junto a mis amigos, me estaba acomodando la máscara que se me salía a cada momento y de repente me vi envuelto en llamas. Sentí mucho dolor. Alguien me socorrió y me llevaron en moto a una clínica".

Sobre la crisis chilena, indicó que "las manifestaciones me generan malestar e incomodidad. Mi casa está a pocas cuadras del epicentro de las marchas de estos días y mentiría si dijera que esta violencia no me recuerda lo que vivimos en Venezuela, en 2014 y sobre todo en 2017".

"Acá también hay represión pero no es igual. En Venezuela hay estudiantes que todavía no aparecen. Nosotros marchábamos con máscaras y escudos porque nos respondían con disparos de plomo y bombas, las balas pasaban por nuestras orejas y veíamos correr sangre a nuestro lado. Era una cacería", cerró.