Protagonista de La Casa de Papel preocupó a sus fans al compartir video llorando desconsoladamente

El actor español Miguel Herrán, conocido por interpretar a "Río" en La Casa de Papel, causó preocupación entre sus seguidores al publicar un video de 30 segundos en el que aparece llorando frente a la cámara.

En la descripción del clip, el intérprete escribió: "Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con likes… pero hoy no!".

En esa línea, agregó que "hoy he decidido regalaros una parte sincera de mí.. no voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras".

La publicación acumula más de 2,8 millones de reproducciones y varios mensajes de apoyo, en los que le aseguran al actor que no está solo.