Programa estadounidense de humor le dio un consejo a Sebastián Piñera por polémica en restaurante

El reconocido programa estadounidense de actualidad y humor, The Daily Show, se refirió a las manifestaciones en Chile.

Hablando de las diversas protestas alrededor del mundo, Trevor Noah, el conductor del espacio, expresó que "las protestas antigubernamentales están incluso afectando a uno de los países más estables de Latinoamérica: Chile".

Tras detallar que lo ocurrido en nuestro país, destacó que "mientras la gente en Chile protestaba por no poder costear servicios básicos, el Presidente estaba cenando en un restaurante elegante. Hablando de ser sordo...".

"No puedes ir por comida elegante frente a tu gente en problemas. Deberías usar Uber Eats y que te manden tus cosas", bromeó Noah, para luego profundizar en la crisis social.

"La frustración en Chile alcanzó un punto clave cuando el Gobierno anunció un aumento en las tarifas del Metro. Lo que hace sentido, porque este tipo de medidas siempre afectan más a las clases trabajadoras, porque los ricos no necesitan el transporte público. No saben lo que es estar apretados en un caluroso carro del Metro sentado al lado de una persona que se masturba. No, la gente rica anda en limusinas con aire acondicionado y se sientan al lado de un elegante masturbador de limusina...oh la la", lanzó.

"Si tuviéramos más tiempo, podríamos hablar de cómo Chile muestra que los disturbios civiles son un subproducto inevitable de la desigualdad extrema", concluyó el conductor.

Revisa aquí el momento:

El "liderazgo internacional" de @sebastianpinera finalmente es reconocido a través de @TheDailyShow. Por favor enmarquemos este momento, este será su legado. pic.twitter.com/utTUQVY8g1 — NYC (@nicolasyanez) November 1, 2019

Puedes revisar aquí el programa completo (activa los subtítulos en español):