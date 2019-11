Profesora increpó a Iván Moreira y Gonzalo Müller por hablar de delincuencia en 'Bienvenidos'

Este jueves, mientras Bienvenidos cubría los desmanes producidos en algunos locales comerciales de La Cisterna, una profesora de lenguaje increpó a Iván Moreira y Gonzalo Müller, quienes se encontraban en el panel.

Esto, porque la mujer comentó que para ella era llamativo que en el matinal estuviera el senado hablando de delincuencia, asegurando que "Iván Moreira debe $38 millones a Penta, Gonzalo Müller $125 millones a SQM, y están ahí, hablando de nosotros, de los delincuentes. ¿Con qué cara? ¿No les da vergüenza sentarse ahí y hablar de nosotros?".

Tras esto, el senador UDI comentó que "no me voy a poner a pelear con una persona que, yo sé, que... No, prefiero que no, porque no voy a entrar en una polémica de esa naturaleza con mentiras, con falsedades no se logra nada".