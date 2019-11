Profesora de Angol ganó el Global Teacher Prize 2019 con un proyecto para llevar semillas al espacio

Esta semana se vivió la premiación del Global Teacher Prize 2019, que reconoce la labor de docentes destacados por su innovación.

Quien se llevó el galardón este año fue Nadia Valenzuela, profesora de ciencias de la escuela Lucila Godoy Alcayaga de la comuna de Angol, con un proyecto de ciencias basado en llevar semillas al espacio. El reconocimiento, según confesó en entrevista con Ciudadano ADN, "va dedicado a todos los soñadores como yo, que quieren llegar muy lejos".

Según contó la profesora, su vocación por la pedagogía surgió cuando "descubrí mi pasión enseñando en una cárcel en Victoria, tuve como misión enseñarle a leer a un adulto mayor", a los 19 años de edad. "Después estudié y me enfoqué en la ciencia".

En su colegio de Angol, "muy pequeño, particular subvencionado", hace clases de 1º hasta 8º básico. "La asignatura que me toca es maravillosa, mágica, uno no tiene oportunidad de aburrirse, habla 6-7 temas distintos, los chicos ven la motivación y uno termina más motivado que ellos", contó entusiasmada.

A la hora de acercarse a los proyectos de innovación, contó que "siempre había hecho investigaciones, hasta que un día quise llegar un poco más allá. Una de mis pasiones es el espacio, me mata la idea de que somos polvo de estrellas, cursé un diplomado en Viena, y ahí un astronauta me dijo que habían postulaciones de proyectos vinculados al clinostato", un dispositivo que permite negar los efectos de la atracción gravitacional en plantas.

Así surgió su experimento de una granja espacial, el que desarrolló con más viajes -a Viena y a Heidelberg, a la Casa de la Astronomía-. La planta con la que trabaja, el chícharo, "tiene más proteína vegetal que un poroto y una lenteja, además muchos minerales. De esa manera llegué a la idea de experimentar con esta legumbre y el resultado fue realmente asombroso", finalizó.