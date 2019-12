Profesor Rossa y Guru Guru preparan show 'La mansión Rossa - El 5to infarto' y desmienten separación

Una broma del Día de los Inocentes terminó siendo el comentado anuncio de separación de Iván Arenas, El Profesor Rossa y Claudio Moreno, Guru Guru, en una fecha que coincide con la presentación de "La Mansión Rossa - El 5to infarto" en el casino Enjoy de Viña del Mar. Pero muchos tomaron la noticia en serio y "cuando ya metimos las patas, hay que arreglarlo", según expresó Arenas en entrevista con Ciudadano ADN. "¿Cómo decimos ahora que es broma?", agregó Moreno.

Sin embargo, la anécdota sirvió para "darnos cuenta del cariño de la gente, de manera inmediata. Mucho Instagram, mucho WhatsApp". Un cariño que esperan replicar en el show de mañana, que además revisa en forma humorística la situación de salud de Arenas, quien efectivamente acaba de sufrir su quinto infarto. "Ellos me dan por muerto a mí, y me tienen un funeral que te morís", adelantó.

Dado el momento que vive el país, Arenas también aprovecha de reflexionar sobre el estallido social. "Pienso lo que piensa todo Chile, que el cambio tenía que llegar. La única crítica que terminamos haciendo como chilenos es que no vamos a estar de acuerdo nunca con la violencia. Pero tenemos toda la razón de protestar".

Moreno lo respalda: "La gente pide dignidad y que todos seamos iguales ante la justicia, ante los servicios de salud, ante la educación. Yo siento que los políticos no han sabido entender lo que todos queremos: cambios y dignidad".

"Además, ellos toman decisiones como si siguieran ostentando el poder y la representatividad. No cachan que ya no te creo", los apuntó Moreno. Arenas, que se declaró desconfiado de la política como actividad, propuso como solución a ese descrédito político "que me firmen un papelito. Ellos prometen y prometen, y terminan sus cuatro años y no lo hicieron. Si me firman, yo los voto altiro". Moreno, por su parte, reclamó que "yo no quiero votar por un partido o una coalición, yo quiero votar por una persona".

Mientras preparan el show y se recupera de su quinto infarto, Arenas pasa sus días jugando tenis junto a Fernando González y sus amigos, entre los que se incluye el actor Fernando Godoy, "que es muy simpático, además hacemos asados".

Dado el éxito de ventas de "La Mansión Rossa", el equipo que también integra Juan Alcayaga, "Don Carter", y que lleva más de 40 años donde "jamás ha habido una pelea" según Arenas, sumó una segunda fecha en el casino Monticello, el próximo 24 de enero. "Los tres cabros nos estamos siempre reintentando, buscando nuevas formas" señaló Moreno, anunciando que para 2020 los tres comediantes planean, despojados de sus tradicionales personajes, hacer un stand-up "distinto, de civil".