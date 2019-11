Productor de 'El Reemplazante' no descarta volver con una tercera temporada

Hace unos días, el equipo de El Reemplazante lanzó un video protagonizado por Maicol (Sebastián Ayala) y Flavia (Karla Melo), en el que los actores volvieron a ponerse sus uniformes escolares para comentar la situación de la educación en pleno 2012, para luego volver a reunirse marchando en las calles en pleno 2019.

Ante la buena recepción de los fanáticos y lo rápido que se viralizó, el equipo de la ficción se mostró abierto a su retorno, según confirmó el productor Ignacio Arnold.

"Yo creo que a esta altura no se puede descartar nada. Antes del video frente a la misma pregunta yo hubiese dicho que ya es un capítulo totalmente cerrado. Ahora no sé. No se puede descartar nada", indicó.

En esa línea, agregño que "descubrimos en la práctica una forma mucho más liviana de enfrentar un proyecto así de grande, y eso obviamente abre otras posibilidades", haciendo referencia al rodaje de este corto, el cual se hizo sin la burocracia habitual de la industria audiovisual y de manera totalmente colaborativa.

Sin embargo, Arnold sostuvo que "no hay nada concreto y tampoco lo hemos conversado directamente con nadie".

El Reemplazante alcanzó a emitirse por dos temporadas con arrasador éxito. EN 2018 la serie no pudo conseguir financiamiento por parte del CNTV, por lo que no pudo contar con una tercera temporada.